Мы оба являемся главными врагами для путина - Саакашвили ответил на обращение Навального

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"С Алексеем Навальным, по моему убеждению, будущим президентом того, что вскоре останется от россии, меня объединяют два момента: то, что мы оба одинаково непримиримы с коррупцией и что мы являемся главными врагами для владимира путина. Я желаю Алексею выжить, выйти на свободу и достичь желаемой цели", - написал Саакашвили в Facebook.

Ранее

Находящийся в заключении российский оппозиционер Алексей Навальный извинился перед Грузией за свои слова в 2008 году и попросил проявить милосердие к Михаилу Саакашвили. По его словам, "от этой мести пострадает вся Грузия".

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