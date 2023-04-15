Мы оба являемся главными врагами для путина - Саакашвили ответил на обращение Навального
Киев • УНН
КИЕВ. 15 апреля. УНН. Третий президент Грузии Михаил Саакашвили, который находится в заключении, ответил на обращение российского оппозиционера Алексея Навального, который сейчас тоже за решеткой, и отметил, что они оба являются главными врагами путина, передает УНН.
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"С Алексеем Навальным, по моему убеждению, будущим президентом того, что вскоре останется от россии, меня объединяют два момента: то, что мы оба одинаково непримиримы с коррупцией и что мы являемся главными врагами для владимира путина. Я желаю Алексею выжить, выйти на свободу и достичь желаемой цели", - написал Саакашвили в Facebook.
Ранее
Находящийся в заключении российский оппозиционер Алексей Навальный извинился перед Грузией за свои слова в 2008 году и попросил проявить милосердие к Михаилу Саакашвили. По его словам, "от этой мести пострадает вся Грузия".
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