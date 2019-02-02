Ми не вимагали розміщення американських ядерних ракет в Європі - МЗС Польщі

“Міністерство закордонних справ категорично заперечує, що в інтерв’ю виданню Der Spiegel міністр Яцек Чапутовіч зажадав розміщення американських ядерних ракет в Європі. Назва статті, що з’явилася сьогодні на сайті тижневика, не відображає зміст розмови”, — зазначено в заяві МЗС.

“У розмові з журналістом німецького тижневика по темі Договору про ліквідацію ракет середньої і меншої дальності (ДРСМД) глава польської дипломатії зазначив, що Європа в даний час базується на ядерному стримуванні, гарантованому Північноатлантичним альянсом. При цьому він зазначив, що в інтересах Європи подальша присутність американських сил, в тому числі ядерних”, — інформує відомство.

“На питання про можливість розміщення ядерної зброї в Польщі міністр Чапутовіч чітко підкреслив, що „ми цього взагалі не хочемо“. Глава польської дипломатії не виключив, що в майбутньому, як і зараз, ядерна зброя буде забезпечувати мир у нашій частині світу. Можливі рішення щодо місця розміщення цього виду зброї, однак, залишені на розсуд НАТО”, — зазначає МЗС Польщі, нагадуючи, що “в даний час ядерна зброя знаходиться в декількох європейських країнах”.

“В даний час НАТО аналізує вплив розміщення російських ракет, заборонених ДРСМД, на її безпеку і можливості забезпечення надійності та ефективності політики стримування і оборони. Польща повністю підтримує цю політику, включаючи ядерний компонент, і буде послідовно виконувати свої союзницькі зобов’язання”, — зазначено в заяві відомства.

Нагадуємо, директор Роскосмосу вирішив розкритикувати главу МЗС Польщі через слова про ядерні ракети.