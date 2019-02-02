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Мы не требовали размещения американских ядерных ракет в Европе - МИД Польши

Мы не требовали размещения американских ядерных ракет в Европе - МИД Польши

Киев  •  УНН

 • 9898 просмотра

КИЕВ. 2 февраля. УНН. Министерство иностранных дел Польши опровергло распространенное немецким журналом Der Spiegel заявление главы ведомства Яцека Чапутовича, который в интервью изданию выступил за то, чтобы США разместили свои ракеты с ядерными боеголовками на европейском континенте. Соответствующее сообщение ведомство распространило поздно вечером в пятницу, передает УНН.

“Министерство иностранных дел категорически отрицает, что в интервью изданию Der Spiegel министр Яцек Чапутович потребовал размещения американских ядерных ракет в Европе. Название статьи, появившееся сегодня на сайте еженедельника, не отражает содержание разговора”, — указано в заявлении МИД.

“В разговоре с журналистом немецкого еженедельника по теме Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) глава польской дипломатии отметил, что Европа в настоящее время базируется на ядерном сдерживании, гарантированном Североатлантическим альянсом. При этом он отметил, что в интересах Европы дальнейшее присутствие американских сил, в том числе ядерных”, — информирует ведомство.

“На вопрос о возможности размещения ядерного оружия в Польше министр Чапутович четко подчеркнул, что „мы этого вообще не хотим“. Глава польской дипломатии не исключил, что в будущем, как и сейчас, ядерное оружие будет обеспечивать мир в нашей части света. Возможные решения относительно места размещения этого вида оружия, однако, оставлены на усмотрение НАТО”, — отмечает МИД Польши, напоминая, что “в настоящее время ядерное оружие находится в нескольких европейских странах”.

“В настоящее время НАТО анализирует влияние размещения российских ракет, запрещенных ДРСМД, на ее безопасность и возможности обеспечения надежности и эффективности политики сдерживания и обороны. Польша полностью поддерживает эту политику, включая ядерный компонент, и будет последовательно выполнять свои союзнические обязательства”, — указано в заявлении ведомства.

Напоминаем, директор Роскосмоса решил раскритиковать главу МИД Польши из-за слов о ядерных ракетах.

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