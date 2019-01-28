Мей дасть другий шанс парламенту проголосувати за угоду стосовно Brexit
Київ • УНН
КИЇВ. 28 січня. УНН. Британський прем'єр-міністр Тереза Мей має намір дати парламенту другий шанс якомога швидше схвалити угоду щодо Brexit. Про це заявив у понеділок її представник, передає УНН з посиланням на Reuters.
З його слів, переговори щодо зміни угоди щодо Brexit для того, щоб вона мала підтримку законодавців, тривають.
Прес-секретар сказав, що він не може уявити яких-небудь обставин, за яких парламенту не буде надана ще одна можливість проголосувати за схвалення угоди щодо Brexit, і заявив, що Мей прихильна наміру, щоб Велика Британія покинула Європейський Союз 29 березня.
Раніше представник уряду Мей у парламенті допустила перенесення термінів Brexit.
Велика Британія, п'ята за величиною економіка в світі, повинна покинути Європейський Союз 29 березня, але угода прем'єр-міністра Терези Мей щодо виходу з ЄС була відхилена в парламенті, залишивши відкритою можливість Brexit без угоди.
Парламент збирається у вівторок, 29 січня, проголосувати за серію поправок.
Британські парламентарі внесли пропозиції до угоди щодо Brexit.