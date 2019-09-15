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Метрополітен продав понад 75 тис. карток Kyiv Smart Card

Метрополітен продав понад 75 тис. карток Kyiv Smart Card

Київ • УНН

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КИЇВ. 15 вересня. УНН. У касах КП “Київського метрополітену” станом на 11 вересня 2019 року продали понад 75 тис. карток Kyiv Smart Card. Про це журналісту УНН повідомили у пресслужбі КП “Головний інформаційно-обчислювальний центр” у відповідь на запит.

“Станом на 11 вересня 2019 року, придбано 75 338 карток”, — повідомили у пресслужбі.

Крім цього, 42 492 цих карток їх власники зареєстрували в мобільному додатку Smart City, що дозволяє їм відновити карту у разі її втрати та зберегти проплачені поїздки.

“Впродовж дня в автоматизованій системі оплати проїзду зареєстровано 370 000 використаних електронних квитків”, — повідомили у пресслужбі.

Також у пресслужбі зауважили, що дана статистика не є тотожною кількості пасажирів-користувачів, адже один пасажир може використовувати карту кілька разів на добу.

Нагадаємо, з 1 листопада оплачувати проїзд у громадському транспорті у Києві вже можна буде за допомогою Kyiv Smart Card — єдиного електронного квитка. У зв’язку з цим КМДА опублікувала відео щодо того, як користуватися е-квитком.

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