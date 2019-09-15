Метрополитен продал более 75 тыс. Карт Kyiv Smart Card
Киев • УНН
КИЕВ. 15 сентября. УНН. В кассах КП "Киевского метрополитена", по состоянию на 11 сентября 2019 года, было продано более 75 тыс. Карт Kyiv Smart Card. Об этом журналисту УНН сообщили в пресс-службе КП "Главный информационно-вычислительный центр" в ответ на запрос.
"По состоянию на 11 сентября 2019 года, приобретено 75 338 карт", - сообщили в пресс-службе.
Кроме этого, 42 492 этих карточек их владельцы зарегистрировали в мобильном приложении Smart City, что позволяет им восстановить карту в случае ее утери и сохранить проплаченные поездки.
"В течение дня в автоматизированной системе оплаты проезда зарегистрировано 370 тыс. использованных электронных билетов", - сообщили в пресс-службе.
Также в пресс-службе отметили, что данная статистика не является тождественной количеству пассажиров-пользователей, ведь один пассажир может использовать карту несколько раз в сутки.
Напомним, с 1 ноября оплачивать проезд в общественном транспорте в Киеве уже можно будет с помощью Kyiv Smart Card - единого электронного билета. В связи с этим КГГА опубликовала видео о том, как пользоваться электронным билетом.