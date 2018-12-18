Мессі вп'яте став володарем "Золотої бутси"
Київ • УНН
КИЇВ. 18 грудня. УНН. Нападник каталонської "Барселони" Ліонель Мессі тріумфував у боротьбі за "Золоту бутсу" сезону 2017-18 років, повідомляє УНН з посиланням на сайт "блаугранос".
У боротьбі за нагороду, яка вручається кращому бомбардиру чемпіонатів країн, що входять в УЄФА, Мессі обігнав Мохаммеда Салаха з "Ліверпуля" (32 голи в 36 матчах) і Харрі Кейна з "Тотенхема" (30 м'ячів). Показник аргентинця рівняється 34 голам в 36 поєдинках.
Примітно, що Мессі став рекордсменом із завойованих "Золотих бутс" в кар'єрі – 5-та. Він на одну обігнав свого одвічного конкурента Кріштіану Роналду.
Відзначимо, що раніше Мессі вигравав дану нагороду в 2010, 2012, 2013 і 2017 роках.
Нагадаємо, хорватський півзахисник став володарем "Золотого м'яча".