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Месси пятый раз стал обладателем "Золотой бутсы"

Киев • УНН

 • 19737 просмотра

КИЕВ. 18 декабря. УНН. Нападающий каталонской "Барселоны" Лионель Месси победил в борьбе за "Золотую бутсу" сезона 2017-18 годов, сообщает УНН со ссылкой на сайт "блаугранос".

Месси пятый раз стал обладателем "Золотой бутсы"

В борьбе за награду, которая вручается лучшему бомбардиру чемпионатов стран, входящих в УЕФА, Месси обогнал Мохаммеда Салаха из "Ливерпуля" (32 гола в 36 матчах) и Харри Кейна с "Тоттенхэма" (30 мячей). Показатель аргентинца равняется 34 голам в 36 поединках.

Примечательно, что Месси стал рекордсменом по завоеванию "Золотых бутс" в карьере - их уже 5-ть. Он на одну обогнал своего извечного конкурента Криштиану Роналду.

Отметим, что ранее Месси выигрывал эту награду в 2010, 2012, 2013 и 2017 годах.

Напомним, хорватский полузащитник стал обладателем "Золотого мяча".

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