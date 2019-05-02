Мешканці Рівного та Чернігова залишились без гарячої води
Київ • УНН
КИЇВ. 2 травня. УНН. У Рівному та Чернігові мешканці залишились без гарячої води через борги теплопостачальних підприємств та низький рівень розрахунків споживачів. Про це повідомляє прес-служба НАК "Нафтогаз України", передає УНН.
"Серед причин ситуації, що склалася, - низька дисципліна розрахунків споживачів з ТОВ "Рівнетеплоенерго" та ПАТ "Облтеплокомуненерго" (Чернігів) за поставлені тепло та гарячу воду і, відповідно, невиконання тепловиробниками вимог постанови КМУ №867 в частині мінімально необхідного рівня розрахунків", - йдеться у повідомленні.
Так, "Рівнетеплоенерго" досі навіть не підписало з "Нафтогазом" додаткової угоди на закупівлю газу у травні. Заборгованість підприємства за попередні місяці становить 285,4 млн грн; для поновлення газопостачання, згідно Положення про ПСО, "Рівнетеплоенерго" має сплатити 60,6 млн грн та підписати з "Нафтогазом" угоду.
Зазначається також, що чернігівське "Облтеплокомуненерго" має укладений з Нафтогазом договір на постачання газу у травні, але не виконує необхідні умови щодо розрахунків, встановлені КМУ. Поточна заборгованість підприємства становить 428,2 млн грн; для поновлення постачання газу тепловиробник має сплатити 146,6 млн грн.
Як повідомляв УНН, з 1 травня в Україні діють знижені тарифи на газ для населення.