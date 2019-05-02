Жители Ровно и Чернигова остались без горячей воды

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Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 104218 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 108522 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 111258 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 112316 просмотра

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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 139493 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 114699 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 139779 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 144921 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 130324 просмотра

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 130364 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

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Жители Ровно и Чернигова остались без горячей воды

Жители Ровно и Чернигова остались без горячей воды

Киев  •  УНН

 • 10207 просмотра

КИЕВ. 2 мая. УНН. В Ровно и Чернигове жители остались без горячей воды из-за долгов теплоснабжающих предприятий и низкий уровень расчетов потребителей. Об этом сообщает пресс-служба НАК "Нафтогаз Украины", передает УНН.

"Среди причин сложившейся ситуации - низкая дисциплина расчетов потребителей с ООО "Ровнотеплоенерго" и ОАО "Облтеплокомуненерго" (Чернигов) за поставленные тепло и горячую воду и, соответственно, невыполнение теплопроизводителями требований постановления КМУ №867 в части минимально необходимого уровня расчетов" , - говорится в сообщении.

Так, "Ровнетеплоенерго" сих пор даже не подписало с "Нафтогазом" дополнительного соглашения на закупку газа в мае. Задолженность предприятия за предыдущие месяцы составляет 285 400 000 грн; для возобновления газоснабжения, согласно Положению о ПСО, "Ровнетеплоенерго" должно заплатить 60,6 млн грн и подписать с "Нафтогазом" соглашение.

Отмечается также, что черниговский "Облтеплокомуненерго" имеет заключенный с Нафтогазом договор на поставку газа в мае, но не выполняет необходимые условия для расчетов, установленные КМУ. Текущая задолженность предприятия составляет 428 200 000 грн; для возобновления поставок газа теплопроизводитель должен уплатить 146 600 000 грн.

Как сообщал УНН, с 1 мая в Украине действуют сниженные тарифы на газ для населения.

Украинские Национальные Новости

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