Жители Ровно и Чернигова остались без горячей воды

"Среди причин сложившейся ситуации - низкая дисциплина расчетов потребителей с ООО "Ровнотеплоенерго" и ОАО "Облтеплокомуненерго" (Чернигов) за поставленные тепло и горячую воду и, соответственно, невыполнение теплопроизводителями требований постановления КМУ №867 в части минимально необходимого уровня расчетов" , - говорится в сообщении.

Так, "Ровнетеплоенерго" сих пор даже не подписало с "Нафтогазом" дополнительного соглашения на закупку газа в мае. Задолженность предприятия за предыдущие месяцы составляет 285 400 000 грн; для возобновления газоснабжения, согласно Положению о ПСО, "Ровнетеплоенерго" должно заплатить 60,6 млн грн и подписать с "Нафтогазом" соглашение.

Отмечается также, что черниговский "Облтеплокомуненерго" имеет заключенный с Нафтогазом договор на поставку газа в мае, но не выполняет необходимые условия для расчетов, установленные КМУ. Текущая задолженность предприятия составляет 428 200 000 грн; для возобновления поставок газа теплопроизводитель должен уплатить 146 600 000 грн.

Как сообщал УНН, с 1 мая в Украине действуют сниженные тарифы на газ для населения.