Меру Запоріжжя через невиконання постанови Кабміну вручили повістку до суду
Київ • УНН
КИЇВ. 10 квітня. УНН. Міському голові Запоріжжя Володимиру Буряку правоохоронці вручили повістку за порушеною кримінальною справою через невиконання постанови Кабміну щодо зупинення громадського транспорту в місті. Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.
"Сьогодні зранку до мене в кабінет завітали правоохоронці та вручили повістку за порушеною кримінальною справою. Останнім часом це стало майже звичним явищем. Причина в тому, що міська влада нібито не виконала постанову Кабінету міністрів щодо зупинення громадського транспорту в місті", - повідомив Буряк.
Він зазначив, що громадський транспорт має працювати для людей, які мають їздити на життєво необхідні процедури, зокрема, гемодіаліз та для тих, хто доглядає за хворими та інвалідами.
Міський голова повідомив, що підняв перед прем’єр-міністром питання щодо розширення переліку осіб, які можуть користуватися громадським транспортом.
Зазначимо, що у Запоріжжі вже 20 підтверджених випадків коронавірусу. Важких хворих немає, п’ятеро людей вже одужали та виписані з лікарні.
Як раніше повідомлялося в УНН, у поліції відкрили кримінальне провадження щодо порушення мером Запоріжжя Володимиром Буряком правил і норм карантину.
Нагадаємо, що станом на ранок 10 квітня, у Запорізькій області зафіксовано 54 випадки коронавірусу.