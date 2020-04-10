Мэру Запорожья из-за невыполнения постановления Кабмина вручили повестку в суд

КИЕВ. 10 апреля. УНН. Городскому главе Запорожья Владимиру Буряку правоохранители вручили повестку по возбужденному уголовному делу за невыполнение постановления Кабмина о приостановлении общественного транспорта в городе. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook, передает УНН.