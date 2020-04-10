Мэру Запорожья из-за невыполнения постановления Кабмина вручили повестку в суд
Киев • УНН
КИЕВ. 10 апреля. УНН. Городскому главе Запорожья Владимиру Буряку правоохранители вручили повестку по возбужденному уголовному делу за невыполнение постановления Кабмина о приостановлении общественного транспорта в городе. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook, передает УНН.
"Сегодня утром ко мне в кабинет пришли правоохранители и вручили повестку по возбужденному уголовному делу. В последнее время это стало почти привычным явлением. Причина в том, что городские власти якобы не выполнили постановление Кабинета министров о приостановлении общественного транспорта в городе", - сообщил Буряк.
Он отметил, что общественный транспорт должен работать для людей, которые должны ездить на жизненно необходимые процедуры, в частности, гемодиализ и для тех, кто ухаживает за больными и инвалидами.
Мэр сообщил, что поднял перед премьер-министром вопрос о расширении перечня лиц, которые могут пользоваться общественным транспортом.
Отметим, что в Запорожье уже 20 подтвержденных случаев коронавируса. Тяжелых больных нет, пять человек уже выздоровели и выписаны из больницы.
Как ранее сообщалось в УНН, в полиции открыли уголовное производство о нарушении мэром Запорожья Владимиром Буряком правил и норм карантина.
Напомним, что по состоянию на утро 10 апреля, в Запорожской области зафиксировано 54 случая коронавируса.