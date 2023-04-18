Меру Харкова скасували штраф за російську мову у соцмережах: суд ухвалив рішення
Київ • УНН
КИЇВ. 18 квітня. УНН. Київський районний суд Харкова скасував штраф міському голові Харкова Ігорю Терехову за використання російської мови у соціальних мережах. Про це йдеться у рішенні, опублікованому в Єдиному реєстрі, передає УНН.
Цитата
“Адміністративний позов Особа_1 до Уповноваженого із захисту державної мови Кремня Тараса Дмитровича про визнання протиправною та скасування постанови у справі про адміністративне правопорушення, - задовольнити. Скасувати постанову Уповноваженого із захисту державної мови Кремня Тараса Дмитровича №17 від 29.12.2022 про визнання Особа_1 винним у вчиненні адміністративного правопорушення, передбаченого частиною 2 статті 188-52 КУпАП та застосовані до нього адміністративного стягнення у виді штрафу в розмірі 3400,00 грн”, – йдеться в документі.
Деталі
Водночас рішення може бути оскаржене в апеляційній інстанції - Другому апеляційному адміністративному суді, протягом десяти днів з дня проголошення.
Зокрема, суддя погоджується із позицією захисту Терехова, а саме з тим, що мер не веде свої сторінки в мережах, як посадовець.
Також захист вказав, що постанова є незаконною, оскільки Уповноваженим було порушено порядок її прийняття, а саме – не було реалізовано захід державного контролю за вживанням і функціонуванням державної мови.
Доповнення
Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь повідомив, що двадцять п’ять українських посадовців не використовують державну мову, коли інформують суспільство у соціальних мережах та через телебачення.
16 січня 2022 року набула чинності стаття 25 закону про забезпечення функціонування української мови як державної, яка регламентує використання державної мови у сфері друкованих засобів масової інформації.