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Мэру Харькова отменили штраф за русский язык в соцсетях: суд принял решение

Киев • УНН

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КИЕВ. 18 апреля. УНН. Киевский районный суд Харькова отменил штраф городскому голове Харькова Игорю Терехову за использование русского языка в социальных сетях. Об этом говорится в решении, опубликованном в Едином реестре, передает УНН.

Цитата

“Административный иск Лица_1 к Уполномоченному по защите государственного языка Кремня Тараса Дмитриевича о признании противоправным и отмене постановления по делу об административном правонарушении, - удовлетворить. Отменить постановление Уполномоченного по защите государственного языка Кремня Тараса Дмитриевича №17 от 29.12.2022 о признании Лица_1 виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 188-52 КУоАП и применении к нему административного взыскания в виде штрафа в размере 3400,00 грн”, – говорится в документе.

Детали

В то же время решение может быть обжаловано в апелляционной инстанции - Втором апелляционном административном суде, в течение десяти дней со дня провозглашения.

В частности, судья соглашается с позицией защиты Терехова, а именно с тем, что мэр не ведет свои страницы в сетях, как чиновник.

Также защита указала, что постановление является незаконным, поскольку Уполномоченным был нарушен порядок его принятия, а именно – не была реализована мера государственного контроля за употреблением и функционированием государственного языка.

Дополнение

Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Кремень сообщил, что двадцать пять украинских чиновников не используют государственный язык, когда информируют общество в социальных сетях и через телевидение.

16 января 2022 года вступила в силу статья 25 закона об обеспечении функционирования украинского языка как государственного, которая регламентирует использование государственного языка в сфере печатных средств массовой информации.

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