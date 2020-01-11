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Меркель зустрілася з Путіним у Москві

Київ • УНН

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КИЇВ. 11 січня. УНН. Канцлер ФРН Ангела Меркель зустрілася з президентом РФ Володимиром Путіним, заявивши, що сторони мають перелік різних тем для обговорення. Про це повідомляє ТАСС, інформує УНН.

"У нас є цілий перелік різних тем, про які я з вами (з президентом РФ Володимиром Путіним - ред.) хотіла поговорити. Це і двосторонні теми, і теми міжнародного порядку денного, які представляють інтерес для обох наших сторін", - сказала Меркель на зустрічі з Путіним в Кремлі. За її словами, серед таких тем, зокрема, ситуація в Лівії, Сирії.

"Тому я з нетерпінням чекаю наших бесід з вами, наших переговорів. Вдячна за запрошення, за надану можливість приїхати сюди, тому що я завжди вважаю, що краще говорити один з одним, ніж один про одного", - додала канцлер ФРН.

Як повідомлялося раніше в УНН, у МЗС сподіваються, що візит Меркель до Москви спонукає РФ виконати домовленості "Норманді".

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