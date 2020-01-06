У МЗС сподіваються, що візит Меркель до Москви спонукає РФ виконати домовленості "Норманді"
Київ • УНН
КИЇВ. 6 січня. УНН. У Міністерстві закордонних справ України сподіваються, що візит федерального канцлера Німеччини Ангели Меркель до Москви спонукатиме Кремль виконати домовленості, досягнуті "нормандською четвіркою" на зустрічі у Парижі 9 грудня. Про це йдеться в отриманій УНН відповіді речниці МЗС України Катерини Зеленко з приводу візиту канцлера ФРН до Москви.
"Ми цінуємо підтримку урядом ФРН та особисто канцлером нашої держави у відстоюванні територіальної цілісності та державного суверенітету", - вказала речниця МЗС України.
З її слів, українська сторона з німецькими колегами перебуває у тісному контакті й координує кроки з реалізації Мінських домовленостей. Востаннє це відбулося у межах недавнього візиту міністра закордонних справ України до Берліна.
"Ми виходимо з того, що візит канцлера до Москви стане важливим у контексті спонукання Росії до виконання її зобов'язань відповідно до домовленостей, досягнутих у Парижі", - додала речниця МЗС України.
Нагадаємо, федеральний канцлер Німеччини Ангела Меркель цього тижня, а саме 11 січня, має приїхати в Москву, де запланована її зустріч з президентом РФ Володимиром Путіним. Серед тем, які планують обговорити лідери ФРН і Росії, - питання України.