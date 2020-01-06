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Меркель цього тижня їде на зустріч з Путіним: поговорять про Україну

Київ • УНН

 • 26093 перегляди

КИЇВ. 6 січня. УНН. Федеральний канцлер Німеччини Ангела Меркель цього тижня, а саме 11 січня, має приїхати в Москву, де запланована її зустріч з президентом РФ Володимиром Путіним. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу Кремля.

"11 січня відбудеться зустріч Володимира Путіна з Федеральним канцлером Німеччини Ангелою Меркель", - йдеться у повідомленні.

Як вказано, Меркель відвідає Росію з робочим візитом 11 січня на запрошення Путіна.

Зазначається, що під час переговорів планується обговорити актуальні теми міжнародного порядку денного, в тому числі ситуацію в Сирії, Лівії, ескалацію напруженості на Близькому Сході в результаті американського авіаудару по аеропорту Багдада 3 січня.

Також повідомляється, що буде також розглянуто питання конфлікту на Донбасі "в контексті реалізації мінського "Комплексу заходів" від 2015 року та домовленостей, досягнутих на саміті в "нормандському форматі" 9 грудня 2019 року в Парижі".

Нагадаємо, 3 січня Путін обговорив з президентом Франції Макроном Україну і вбивство Сулеймані.

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