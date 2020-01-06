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Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 111033 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

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Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 124853 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 104301 просмотра

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5 марта, 08:58 • 107488 просмотра

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Меркель на этой неделе едет на встречу с Путиным: поговорят об Украине

Меркель на этой неделе едет на встречу с Путиным: поговорят об Украине

Киев  •  УНН

 • 26056 просмотра

КИЕВ. 6 января. УНН. Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель на этой неделе, а именно 11 января, должна приехать в Москву, где запланирована ее встреча с президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Кремля.

"11 января состоится встреча Владимира Путина с Федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель", - говорится в сообщении.

Как указано, Меркель посетит Россию с рабочим визитом 11 января на приглашение Путина.

Отмечается, что в ходе переговоров планируется обсудить актуальные темы международной повестки дня, в том числе ситуацию в Сирии, Ливии, эскалацию напряженности на Ближнем Востоке в результате американского авиаудара по аэропорту Багдада 3 января.

Также сообщается, что будет также рассмотрен вопрос конфликта на Донбассе "в контексте реализации минского "Комплекса мер" от 2015 года и договоренностей, достигнутых на саммите в "нормандском формате" 9 декабря 2019 года в Париже".

Напомним, 3 января Путин обсудил с президентом Франции Макроном Украину и убийство Сулеймани.

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