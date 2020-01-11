Меркель встретилась с Путиным в Москве
Киев • УНН
КИЕВ. 11 января. УНН. Канцлер ФРГ Ангела Меркель встретилась с президентом РФ Владимиром Путиным, заявив, что стороны имеют перечень различных тем для обсуждения. Об этом сообщает ТАСС, информирует УНН.
"У нас есть целый перечень различных тем, о которых я с вами (с президентом РФ Владимиром Путиным - ред.) хотела поговорить. Это и двусторонние темы, и темы международной повестки дня, которые представляют интерес для обеих наших сторон", - сказала Меркель на встрече с Путиным в Кремле. По ее словам, среди таких тем, в частности, ситуация в Ливии, Сирии.
"Поэтому я с нетерпением жду наших бесед с вами, наших переговоров. Благодарна за приглашение, за возможность приехать сюда, потому что я всегда предпочитаю говорить друг с другом, чем друг о друге", - добавила канцлер ФРГ.
Как сообщалось ранее в УНН, в МИДе надеются, что визит Меркель в Москву побуждает РФ выполнить договоренности "Нормандии".