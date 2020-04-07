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Меркель виключає можливість послаблення карантинних обмежень у Німеччині до 19 квітня

Меркель виключає можливість послаблення карантинних обмежень у Німеччині до 19 квітня

Київ • УНН

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КИЇВ. 7 квітня. УНН. Німеччина зберігатиме обмеження, запроваджені для стримування поширення коронавірусної інфекції, щонайменше до 19 квітня. Про це заявила канцлер Німеччини Ангела Меркель, передає УНН із посиланням на DW.

При цьому Меркель зазначила, що федеральний уряд розмірковує над тим, як згодом виглядатимуть можливі послаблення, які запроваджуватимуться покроково. Однак вона не хотіла би зараз називати ймовірну дату, наголосила канцлерка.

Меркель пояснює, що найгірше буде, якщо влада запровадить послаблення, а потім знову змушена буде скасувати їх через збільшення кількості смертей.

"Сьогодні ще не час", - сказала Меркель, маючи на увазі чи починати публічну дискусію про послаблення карантину.

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За її словами, кількість випадків зараження коронавірусною інфекцією потрібно знизити до межі, за якої можна бути впевненими в тому, що система охорони здоров'я не буде перевантаженою.

Як писалося раніше в УНН, у Німеччині третій день поспіль спостерігається скорочення кількості заражень коронавірусом.

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