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Меркель відкинула новий план Джонсона щодо Brexit

Київ • УНН

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КИЇВ. 8 жовтня. УНН. Канцлер Німеччини Ангела Меркель заявила прем’єр-міністру Великої Британії Борису Джонсону про те, що угода щодо Brexit можлива лише за умови, що Північна Ірландія залишиться в митному союзі ЄС, відкинувши таким чином новий план Лондона з Brexit. Про це повідомила у вівторок в своєму Twitter політичний оглядач BBC Лора Кюнссберг з посиланням на представника канцелярії британського прем’єра, передає УНН з посиланням на BBC.

Меркель відкинула новий план Джонсона щодо Brexit

В іншому випадку, за оцінкою Меркель, угода “практично малоймовірна”, пише оглядач BBC.

Вона цитує представника Даунінг-стріт, який заявив, що “переговори в Брюсселі близькі до зриву, незважаючи на те, що Велика Британія пройшла великий шлях”. За словами того ж джерела, Джонсон у відповідь сказав Меркель, що подібна вимога Берліна робить досягнення угоди “по суті неможливим”.

Намір ЄС залишити Північну Ірландію в єдиній митній зоні ЄС, якщо інформація BBC підтвердиться, повністю суперечить представленому минулого тижня Джонсоном новим планом з Brexit. Пропозиції британського прем’єра є альтернативою режиму “бекстоп” — частини угоди, досягнутої між ЄС і урядом його попередниці Терези Мей і до сих пір є головним каменем спотикання на переговорах Лондона з ЄС. Він передбачає, що після закінчення перехідного періоду Північна Ірландія залишатиметься частиною єдиного ринку і митного союзу ЄС невизначено довгий час — до тих пір, поки Лондон і Брюссель не домовляться про надійний спосіб забезпечувати прозорість кордону на острові Ірландія після Brexit. Згідно ж пропозицією Джонсона, Північна Ірландія покине митний союз після закінчення перехідного періоду, а на території всього острова буде введений особливий митний режим, що поширюється на всі категорії товарів.

Британський план допускає появу тимчасового кордону по Ірландському морю і митних перевірок між Північною Ірландією та Ірландією на чотири роки з моменту завершення перехідного періоду після Brexit. Північна Ірландія продовжить залишатися в єдиному ринку, але в 2025 році її парламент прийме рішення про те, чи продовжать для неї діяти правила ЄС або ж необхідно перейти до виконання британських норм, які до того моменту можуть вже сильно відрізнятися від європейських.

Як писав УНН, ЗМІ дізналися про відмову Джонсона залишати посаду без звільнення Єлизаветою II.

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