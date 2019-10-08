Меркель отвергла новый план Джонсона по Brexit

В противном случае, по оценке Меркель, соглашение “практически маловероятна”, пишет обозреватель BBC.

Она цитирует представителя Даунинг-стрит, который заявил, что “переговоры в Брюсселе близкие к срыву, несмотря на то, что Великобритания прошла большой путь”. По словам того же источника, Джонсон в ответ сказал Меркель, что подобное требование Берлина делает достижения соглашения “по сути невозможным”.

Намерение ЕС оставить Северную Ирландию в единой таможенной зоне ЕС, если информация BBC подтвердится, полностью противоречит представленному на прошлой неделе Джонсоном новому плану по Brexit. Предложения британского премьера представляют собой альтернативу режиму “бэкстоп” — части соглашения, достигнутого между ЕС и правительством его предшественницы Терезы Мэй и до сих пор являющегося главным камнем преткновения на переговорах Лондона с ЕС. Он предполагает, что после окончания переходного периода Северная Ирландия будет оставаться частью единого рынка и таможенного союза ЕС неопределенно долгое время — до тех пор, пока Лондон и Брюссель не договорятся о надежном способе обеспечивать прозрачность границы на острове Ирландия после Brexit. Согласно же предложению Джонсона, Северная Ирландия покинет таможенный союз после истечения переходного периода, а на территории всего острова будет введен особый таможенный режим, распространяющийся на все категории товаров.

Британский план допускает появление временной границы по Ирландскому морю и таможенных проверок между Северной Ирландией и Ирландией на четыре года с момента завершения переходного периода после Brexit. Северная Ирландия продолжит оставаться в едином рынке, но в 2025 году ее парламент примет решение о том, продолжат ли для нее действовать правила ЕС или же необходимо перейти к выполнению британских норм, которые к тому моменту могут уже сильно отличаться от европейских.

Как писал УНН, СМИ узнали об отказе Джонсона покидать пост без освобождения Елизаветой II.