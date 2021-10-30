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Меркель поділилася, що відчула у момент відставки

Київ • УНН

 • 25191 перегляди

КИЇВ. 30 жовтня. УНН. Виконувач обов'язків канцлера Німеччини Ангела Меркель розповіла в інтерв'ю Frankfurter Allgemeine Zeitung, що відчула в момент відставки, пише УНН.

Меркель поділилася, що відчула у момент відставки

Цитата:

"Звичайно, невелике полегшення, але, перш за все, величезна подяка за те, що мені вдалося обіймати цю посаду протягом шістнадцяти років", - відповіла Меркель на запитання, яке відчуття у неї переважало: "задоволення, полегшення, смуток", коли вона отримала відставку у вівторок від президента ФРН Франка-Вальтера Штайнмаєра.

Деталі

При цьому Меркель зазначила, що якщо зараз це збігається з планами переговорників щодо коаліції, то вона залишиться на посаді ще кілька тижнів. "І це вимагає від мене повної уваги як виконувача обов'язків канцлера", - додала вона.

Доповнення

З 26 жовтня Ангела Меркель більше не канцлер ФРН, а виконувач обов'язків. Президент Німеччини прийняв її відставку.

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