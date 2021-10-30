Меркель поділилася, що відчула у момент відставки

Цитата:

"Звичайно, невелике полегшення, але, перш за все, величезна подяка за те, що мені вдалося обіймати цю посаду протягом шістнадцяти років", - відповіла Меркель на запитання, яке відчуття у неї переважало: "задоволення, полегшення, смуток", коли вона отримала відставку у вівторок від президента ФРН Франка-Вальтера Штайнмаєра.

Деталі

При цьому Меркель зазначила, що якщо зараз це збігається з планами переговорників щодо коаліції, то вона залишиться на посаді ще кілька тижнів. "І це вимагає від мене повної уваги як виконувача обов'язків канцлера", - додала вона.

Доповнення

З 26 жовтня Ангела Меркель більше не канцлер ФРН, а виконувач обов'язків. Президент Німеччини прийняв її відставку.