Меркель поделилась, что почувствовала в момент отставки

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"Конечно, небольшое облегчение, но, прежде всего, огромная благодарность за то, что мне удалось занимать этот пост в течение шестнадцати лет", - ответила Меркель на вопрос, какое чувство преобладало: "удовлетворение, облегчение, печаль", когда она получила отставку во вторник от президента ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера.

Детали

При этом Меркель отметила, что если сейчас это совпадает с планами переговорщиков относительно коалиции, то она останется на посту "еще несколько недель". "И это требует от меня полного внимания как исполняющего обязанности канцлера", - добавила она.

Дополнение

С 26 октября Ангела Меркель больше не канцлер ФРГ, а исполняющая обязанности. Президент Германии принял ее отставку.