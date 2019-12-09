Mercedes, Renault, Aurus: на чому приїхали лідери країн "нормандської четвірки" до Єлисейського палацу

Першою до Єлисейського палацу приїхала канцлер Німеччини Ангела Меркель на авто преміального класу німецького виробництва Mercedes.

Другим, на автомобілі французького виробництва Renault прибув Президент України Володимир Зеленський.

Останнім приїхав до Єлисейського палацу Президент Російської Федерації Володимир Путін на автомобілі вищого класу російського виробництва Aurus.

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський та президент Франції Еммануель Макрон розпочали зустріч в рамках "нормандського саміту" у Парижі.