Mercedes, Renault, Aurus: на чем приехали лидеры стран "нормандской четверки" в Елисейский дворец
Киев • УНН
КИЕВ. 9 декабря. УНН. Лидеры стран "нормандской четверки" в Елисейский дворец приехали поочередно на автомобилях различных марок - Mercedes, Renault и Aurus, передает корреспондент УНН.
Первой в Елисейский дворец приехала канцлер Германии Ангела Меркель на авто премиального класса немецкого производства Mercedes.
Вторым, на автомобиле французского производства Renault прибыл Президент Украины Владимир Зеленский.
Последним приехал в Елисейский дворец Президент Российской Федерации Владимир Путин на автомобиле высшего класса российского производства Aurus.
Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский и президент Франции Эммануэль Макрон начали встречу в рамках "нормандского саммита" в Париже.