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Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
17:12 • 27184 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
17:07 • 16623 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
14:10 • 70280 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 108462 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 141386 просмотра

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Mercedes, Renault, Aurus: на чем приехали лидеры стран "нормандской четверки" в Елисейский дворец

Mercedes, Renault, Aurus: на чем приехали лидеры стран "нормандской четверки" в Елисейский дворец

Киев  •  УНН

 • 10847 просмотра

КИЕВ. 9 декабря. УНН. Лидеры стран "нормандской четверки" в Елисейский дворец приехали поочередно на автомобилях различных марок - Mercedes, Renault и Aurus, передает корреспондент УНН.

Первой в Елисейский дворец приехала канцлер Германии Ангела Меркель на авто премиального класса немецкого производства Mercedes.

Вторым, на автомобиле французского производства Renault прибыл Президент Украины Владимир Зеленский.

Последним приехал в Елисейский дворец Президент Российской Федерации Владимир Путин на автомобиле высшего класса российского производства Aurus.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский и президент Франции Эммануэль Макрон начали встречу в рамках "нормандского саммита" в Париже.

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