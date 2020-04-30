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Mercedes, 200 км/год та селфі: суд позбавив водійських прав та оштрафував Краснову

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 квітня. УНН. Печерський районний суд позбавив водійських прав і оштрафував Анну Краснову на 10 200 гривень за водіння в нетверезому стані. Про це повідомив заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.

"Щойно Печерський районний суд в особі судді Володимира Карабаня позбавив водійських прав і оштрафував Анну Краснову на 10 200 гривень за водіння в нетверезому вигляді. Ту саму Анну Краснову, яка любила їздити на швидкості під 200 км на годину й вихвалялася цим у своїх соціальних мережах", - написав Геращенко.

Також Геращенко наголосив, що у Верховній Раді перебуває на розгляді законопроект номер 2695.

"Якщо його схвалять народні депутати, то особи, які повторно протягом одного року будуть викриті у водінні в нетверезому стані, замість штрафу в 20 400 гривень, можуть отримати 15 діб арешту", - розповів Геращенко.

За його словами, логіка цього законопроекту в тому, що для таких любителів швидкості заплатити 10 або 20 тисяч гривень за те, щоб випивати та їздити за кермом — невеликі гроші.

"А ось 15 діб під арештом, можливо, зупинить таких як Анна або ... Зайцева, зберігши життя і здоров’я тисячам українців",- додав він.

Також він додав, що за 2019 рік патрульної поліцією затримано 115 000 водіїв, у яких були ознаки алкогольного або наркотичного сп’яніння.

Нагадаємо, у Києві склали адмінпротокол на Анну Краснову, яка систематично їздила на швидкості 200 км/год в стані алкогольного сп’яніння і при цьому робила селфі і знімала відео.

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