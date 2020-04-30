Mercedes, 200 км/ч и селфи: суд лишил водительских прав и оштрафовал Краснову
Киев • УНН
КИЕВ. 30 апреля. УНН. Печерский районный суд лишил водительских прав и оштрафовал Анну Краснову на 10 200 гривен за вождение в нетрезвом состоянии. Об этом сообщил заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко на своей странице в Facebook, передает УНН.
"Только что Печерский районный суд в лице судьи Владимира Карабаня лишил водительских прав и оштрафовал Анну Краснову на 10 200 гривен за вождение в нетрезвом виде. Ту самую Анну Краснову, которая любила ездить на скорости под 200 км в час и хвасталась этим в своих социальных сетях", - написал Геращенко.
Также Геращенко отметил, что в Верховной Раде находится на рассмотрении законопроект номер 2695.
"Если его одобрят народные депутаты, то лица, которые повторно в течение одного года будут уличены в вождении в нетрезвом состоянии, вместо штрафа в 20 400 гривен, могут получить 15 суток ареста", - рассказал Геращенко.
По его словам, логика этого законопроекта в том, что для таких любителей скорости заплатить 10 или 20 тысяч гривен за то, чтобы выпивать и ездить за рулем - небольшие деньги.
"А вот 15 суток под арестом, возможно, остановит таких как Анна или... Зайцева, сохранив жизнь и здоровье тысячам украинцев", - добавил он.
Также он добавил, что за 2019 год патрульной полицией задержаны 115 тысяч водителей, у которых были признаки алкогольного или наркотического опьянения.
Напомним, в Киеве составили админпротокол на Анну Краснову, которая систематически ездила на скорости 200 км/ч в состоянии алкогольного опьянения и при этом делала селфи и снимала видео.