Mercedes, 200 км/ч и селфи: суд лишил водительских прав и оштрафовал Краснову

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Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
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Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

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Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
08:58 • 77647 просмотра

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5 марта, 08:02 • 101511 просмотра

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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 127808 просмотра

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4 марта, 14:27 • 128559 просмотра

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Киев  •  УНН

 • 14129 просмотра

КИЕВ. 30 апреля. УНН. Печерский районный суд лишил водительских прав и оштрафовал Анну Краснову на 10 200 гривен за вождение в нетрезвом состоянии. Об этом сообщил заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко на своей странице в Facebook, передает УНН.

"Только что Печерский районный суд в лице судьи Владимира Карабаня лишил водительских прав и оштрафовал Анну Краснову на 10 200 гривен за вождение в нетрезвом виде. Ту самую Анну Краснову, которая любила ездить на скорости под 200 км в час и хвасталась этим в своих социальных сетях", - написал Геращенко.

Также Геращенко отметил, что в Верховной Раде находится на рассмотрении законопроект номер 2695.

"Если его одобрят народные депутаты, то лица, которые повторно в течение одного года будут уличены в вождении в нетрезвом состоянии, вместо штрафа в 20 400 гривен, могут получить 15 суток ареста", - рассказал Геращенко.

По его словам, логика этого законопроекта в том, что для таких любителей скорости заплатить 10 или 20 тысяч гривен за то, чтобы выпивать и ездить за рулем - небольшие деньги.

"А вот 15 суток под арестом, возможно, остановит таких как Анна или... Зайцева, сохранив жизнь и здоровье тысячам украинцев", - добавил он.

Также он добавил, что за 2019 год патрульной полицией задержаны 115 тысяч водителей, у которых были признаки алкогольного или наркотического опьянения.

Напомним, в Киеве составили админпротокол на Анну Краснову, которая систематически ездила на скорости 200 км/ч в состоянии алкогольного опьянения и при этом делала селфи и снимала видео.

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