Мер Умані кличе людей на обговорення приїзду паломників-хасидів
Київ • УНН
КИЇВ. 15 серпня. УНН. Міський голова Умані Олександр Цебрій запросив уманчан до обговорення питання приїзду прочан-хасидів під час пандемії COVID-19. Відповідне звернення він опублікував на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.
“Шановні уманчани, запрошую вас до діалогу! Всім, кому небайдуже питання приїзду паломників-хасидів, на святкування Нового року під час карантину — чекаю на вас. Зустріч відбудеться сьогодні, 15 серпня 2020 року, за адресою: площа Соборності, 1 (на Центральній площі, біля Виконавчого комітету). Початок о 16:00”, — написав міський голова.
Нагадаємо, що цього року очікується прибуття до Україну від 5 до 10 тисяч віруючих хасидів. Тому держкомісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій доручила Міністерству закордонних справ підсилити та забезпечити безпеку під час святкування Рош-Гашана через COVID-19.