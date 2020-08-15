Мер Умані кличе людей на обговорення приїзду паломників-хасидів

“Шановні уманчани, запрошую вас до діалогу! Всім, кому небайдуже питання приїзду паломників-хасидів, на святкування Нового року під час карантину — чекаю на вас. Зустріч відбудеться сьогодні, 15 серпня 2020 року, за адресою: площа Соборності, 1 (на Центральній площі, біля Виконавчого комітету). Початок о 16:00”, — написав міський голова.

Нагадаємо, що цього року очікується прибуття до Україну від 5 до 10 тисяч віруючих хасидів. Тому держкомісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій доручила Міністерству закордонних справ підсилити та забезпечити безпеку під час святкування Рош-Гашана через COVID-19.



