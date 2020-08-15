Мэр Умани зовет людей на обсуждение приезда паломников-хасидов
Киев • УНН
КИЕВ. 15 августа. УНН. Мэр Умани Александр Цебрий пригласил жителей Умани к обсуждению вопроса приезда паломников-хасидов во время пандемии COVID-19. Соответствующее обращение он опубликовал на своей странице в Facebook, передает УНН.
"Уважаемые жители Умани, приглашаю вас к диалогу! Всем, кому небезразличен вопрос приезда паломников-хасидов, на празднование Нового года во время карантина - жду вас. Встреча состоится сегодня, 15 августа 2020 года, по адресу: площадь Соборности, 1 (на Центральной площади, у Исполнительного комитета). Начало в 16:00", - написал мэр.
Напомним, что в этом году ожидается прибытие в Украину от 5 до 10 тысяч верующих хасидов. Поэтому госкомиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций поручила Министерству иностранных дел усилить и обеспечить безопасность во время празднования Рош-ха-Шана из-за COVID-19.