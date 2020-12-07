Мер Львова Садовий захворів на COVID-19
Київ • УНН
КИЇВ. 7 грудня. УНН. Мер Львова Андрій Садовий отримав позитивний результат на коронавірусну хворобу COVID-19 та наразі працює онлайн. Про це він написав на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.
"Позитивний" ПЛР – несподіваний подарунок до Дня місцевого самоврядування. Але колись це мало статись. Вчора відчув незначну слабкість і першіння у горлі. Зранку здав аналізи – результат ви вже знаєте. Температури немає, тому працюю онлайн, поки мій лікар це дозволяє", - зазначив він.
Нагадаємо, раніше глава Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров захворів на COVID-19.
Як повідомлялося в УНН, в Україні вже 821 тис. випадків COVID-19, за добу - 8 641.