Мер Львова Садовий захворів на COVID-19

"Позитивний" ПЛР – несподіваний подарунок до Дня місцевого самоврядування. Але колись це мало статись. Вчора відчув незначну слабкість і першіння у горлі. Зранку здав аналізи – результат ви вже знаєте. Температури немає, тому працюю онлайн, поки мій лікар це дозволяє", - зазначив він.

Нагадаємо, раніше глава Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров захворів на COVID-19.

Як повідомлялося в УНН, в Україні вже 821 тис. випадків COVID-19, за добу - 8 641.