Мэр Львова Садовый заболел COVID-19
Киев • УНН
КИЕВ. 7 декабря. УНН. Мэр Львова Андрей Садовый получил положительный результат на коронавирусную болезнь COVID-19 и сейчас работает онлайн. Об этом он написал на своей странице в Facebook, передает УНН.
"Позитивный" ПЦР - неожиданный подарок ко Дню местного самоуправления. Но когда-то это должно было случиться. Вчера почувствовал незначительную слабость и першение в горле. Утром сдал анализы - результат вы уже знаете. Температуры нет, поэтому работаю онлайн, пока мой врач это позволяет", - отметил он.
Напомним, ранее глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров заболел COVID-19.
Как сообщалось в УНН, в Украине уже 821 тыс. случаев COVID-19, за сутки - 8641.