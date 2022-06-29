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Мер Голої Пристані уже понад три місяці перебуває у полоні окупантів

Мер Голої Пристані уже понад три місяці перебуває у полоні окупантів

Київ • УНН

 • 151853 перегляди

КИЇВ. 29 червня. УНН. Мер Голої Пристані Олександр Бабич досі не звільнений з російського полону. Про це повідомив радник голови Херсонської ОВА Андрій Соков, передає УНН.

Цитата

"Офіційно: голопристанський міський голова Олександр Бабич досі не звільнений з російського полону. Жодних новин про нього немає вже понад три місяці. Ані рідні, ані колеги мера не підтверджують розповсюджену сьогодні інформацію", - написав Соков у Facebook.

Додамо

Раніше Асоціація міст України повідомляла, що 28 червня звільнили з полону Голопристанського міського голову Олександра Бабича та Станіславського сільського голову Івана Самойленка з Херсонської області.

Доповнення

20 червня голова Херсонської ОДА Геннадій Лагута повідомляв, що мер Голої Пристані Олександр Бабич вже майже три місяці в полоні.

Загалом на Херсонщині понад 600 людей перебувають у полоні в окупантів.

Українські Національні Новини

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