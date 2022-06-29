Мэр Голой Пристани уже более трех месяцев находится в плену оккупантов
Киев • УНН
КИЕВ. 29 июня. УНН. Мэр Голой Пристани Александр Бабич до сих пор не освобожден из российского плена. Об этом сообщил советник главы Херсонской ОВА Андрей Соков, передает УНН.
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"Официально: голопристанский городской голова Александр Бабич до сих пор не освобожден из российского плена. Никаких новостей о нем нет уже более трех месяцев. Ни родные, ни коллеги мэра не подтверждают распространенную сегодня информацию", - написал Соков в Facebook.
Добавим
Ранее Ассоциация городов Украины сообщала, что 28 июня освободили из плена Голопристанского городского голову Александра Бабича и Станиславского сельского голову Ивана Самойленко из Херсонской области.
Дополнение
20 июня глава Херсонской ОГА Геннадий Лагута сообщал, что мэр Голой Пристани Александр Бабич уже почти три месяца в плену.
Всего в Херсонской области более 600 человек находятся в плену у оккупантов.