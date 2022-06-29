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Мэр Голой Пристани уже более трех месяцев находится в плену оккупантов

Киев • УНН

 • 151853 просмотра

КИЕВ. 29 июня. УНН. Мэр Голой Пристани Александр Бабич до сих пор не освобожден из российского плена. Об этом сообщил советник главы Херсонской ОВА Андрей Соков, передает УНН.

Цитата

"Официально: голопристанский городской голова Александр Бабич до сих пор не освобожден из российского плена. Никаких новостей о нем нет уже более трех месяцев. Ни родные, ни коллеги мэра не подтверждают распространенную сегодня информацию", - написал Соков в Facebook.

Добавим

Ранее Ассоциация городов Украины сообщала, что 28 июня освободили из плена Голопристанского городского голову Александра Бабича и Станиславского сельского голову Ивана Самойленко из Херсонской области.

Дополнение

20 июня глава Херсонской ОГА Геннадий Лагута сообщал, что мэр Голой Пристани Александр Бабич уже почти три месяца в плену.

Всего в Херсонской области более 600 человек находятся в плену у оккупантов.

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