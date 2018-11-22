Менше третини українців задоволені професіоналізмом вітчизняних лікарів

“За результатами опитування, проведеного соціологічною групою „Рейтинг“ у жовтні 2018 року, 31% респондентів оцінюють рівень професіоналізму та компетентності лікарів в Україні як високий (у червні таких було 39%)”, — зазначили автори дослідження.

У той же час, за даними “Рейтингу”, 51% оцінюють фаховий рівень українських медиків як незадовільний (у червні таких було 54%).

При цьому автори дослідження додали, що відносно краще оцінюють компетентність лікарів на заході країни, хоча в цих же областях майже чверть респондентів вагалися з відповіддю у цьому питанні. Також кращі оцінки професійності лікарів давали ті, у кого в родині є медики або ж ті, хто особисто знає свого сімейного лікаря.

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У той же час, згідно з даними соцдослідження, 76% тих, хто вже уклав угоди з сімейним лікарем, задоволені ним, і лише 6% висловили невдоволення, 18% вагалися із оцінками. Майже дві третини українців заявили про те, що знають свого сімейного лікаря або терапевта, 32% — не знають. Відносно вищий рівень обізнаності спостерігається на заході, у сільській місцевості, серед жінок та людей старшого віку. 56% опитаних повідомили, що вже обрали свого лікаря і підписали з ним договір (у червні — 36%), 42% сказали, що цього ще не зробили. Вищий рівень мобілізації у підписанні договорів з сімейним терапевтом спостерігається у західних та східних макрорегіонах, серед жінок та старших опитаних.

Довідка. Наведені дані були отримані під час соціологічного опитування населення України віком від 18 років і старше в період 8-21 жовтня 2018 року. Вибірка опитування репрезентативна за віком, статтю, регіонами і типом поселення. Вибіркова сукупність: 1200 респондентів. Дослідження проводилось методом особистого формалізованого інтерв’ю (face-to-face). Помилка репрезентативності дослідження: не більше 2,8%.

Нагадаємо, наступного року у межах розпочатої реформи сфери охорони здоров’я українців очікує низка змін, зокрема, вони стосуватимуться переходу комунальних лікарень на оплату за послуги за контрактами з Нацслужбою здоров’я та запуску програми “Безкоштовна діагностика”.