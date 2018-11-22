Менее трети украинский довольны профессионализмом отечественных врачей

"По результатам опроса, проведенного социологической группой" Рейтинг "в октябре 2018 года, 31% респондентов оценивают уровень профессионализма и компетентности врачей в Украине как высокий (в июне таких было 39%)", - отметили авторы исследования.

В то же время, по данным "Рейтинга", 51% оценивают профессиональный уровень украинских медиков как неудовлетворительное (в июне таких было 54%).

При этом авторы исследования добавили, что в отношении лучше оценивают компетентность врачей на западе страны, хотя в этих же областях почти четверть респондентов затруднились с ответом в этом вопросе. Также лучшие оценки профессионализма врачей давали те, у кого в семье есть медики или те, кто лично знает своего семейного врача.

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В то же время, согласно данным социсследования, 76% тех, кто уже заключил соглашения с семейным врачом, довольны, и только 6% выразили недовольство, 18% затруднились с оценками. Почти две трети украинский заявили о том, что знают своего семейного врача или терапевта, 32% - не знают. Относительно высокий уровень осведомленности наблюдается на западе, в сельской местности, среди женщин и людей старшего возраста. 56% опрошенных сообщили, что уже выбрали своего врача и подписали с ним договор (в июне - 36%), 42% сказали, что этого еще не сделали. Высокий уровень мобилизации в подписании договоров с семейным терапевтом наблюдается в западных и восточных макрорегионах, среди женщин и старших опрошенных.

Справка. Приведенные данные были получены в ходе социологического опроса населения Украины в возрасте от 18 лет и старше в период 8-21 октября 2018. Выборка репрезентативна по возрасту, полу, регионам и типу поселения. Выборочная совокупность: 1200 респондентов. Исследование проводилось методом личного формализованного интервью (face-to-face). Ошибка репрезентативности исследования: не более 2,8%.

Напомним, в следующем году в рамках начатой реформы здравоохранения Украинской ожидает ряд изменений , в частности, они будут касаться перехода коммунальных больниц на оплату за услуги по контрактам с Нацслужбы здоровья и запуска программы "Бесплатная диагностика".