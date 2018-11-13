Меланія Трамп попросила Білий дім звільнити заступницю Болтона
Київ • УНН
КИЇВ. 14 листопада. УНН. Перша леді США Меланія Трамп попросила Білий дім звільнити Міру Рікардел, заступницю помічника президента США з національної безпеки Джона Болтона. Про це повідомило у вівторок агентство Reuters з посиланням на прес-секретаря першої леді США Стефані Грішем, інформує УНН.
Прес-служба Трамп заявила, що Рікардел, на думку адміністрації першої леді, “більше не заслуговує честі служити в Білому домі”. Телеканал NBC News назвав заяву прес-служби Трамп “екстраординарною, а то й безпрецедентною”.
Таким чином Стефані Грішем прокоментувала повідомлення газети The Wall Street Journal, про те, що президент США Дональд Трамп має намір звільнити Рікардел, яка стала ключовим заступником Джона Болтона в Раді національної безпеки при Білому домі в квітні цього року. Видання зазначає, що розглянути можливість звільнення Рікардел Трампа закликала його дружина, помічники якої, за відомостями газети, вступили з Рікардел в перепалку під час поїздки Меланьї в Африку минулого місяця. Крім того, Рікардел періодично сварилася з главою Міноборони США Джеймсом Меттісом і співробітниками Пентагону з різних питань, повідомляє видання.
У статті The Wall Street Journal також сказано, що найближчим часом Дональд Трамп може звільнити главу своєї адміністрації Джона Келлі і міністра внутрішньої безпеки США Кірстен Нільсен, яка вважається близькою до Келлі. За даними NBC News, прийдешнє звільнення Келлі також може бути пов’язано з його конфліктами з Меланією Трамп.
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