Меланья Трамп попросила Белый дом уволить заместительницу Болтона
Киев • УНН
КИЕВ. 14 ноября. УНН. Первая леди США Меланья Трамп попросила Белый дом уволить Миру Рикардел, заместительницу помощника президента США по национальной безопасности Джона Болтона. Об этом сообщило во вторник агентство Reuters со ссылкой на пресс-секретаря первой леди США Стефани Гришем, информирует УНН.
Пресс-служба Трамп заявила, что Рикардел, по мнению администрации первой леди, “больше не заслуживает чести служить в Белом доме”. Телеканал NBC News назвал заявление пресс-службы Трамп “экстраординарной, а то и беспрецедентной”.
Таким образом Стефани Гришэм прокомментировала сообщение газеты The Wall Street Journal, о том, что президент США Дональд Трамп намерен уволить Рикардел, которая стала ключевым заместителем Джона Болтона в Совете национальной безопасности при Белом доме в апреле этого года. Издание отмечает, что рассмотреть возможность увольнения Рикардел Трампа призвала его супруга, помощники которой, по сведениям газеты, вступили с Рикардел в перепалку во время поездки Меланьи в Африку в прошлом месяце. Кроме того, Рикардел периодически ссорилась с главой минобороны США Джеймсом Мэттисом и сотрудниками Пентагона по различным вопросам, сообщает издание.
В статье The Wall Street Journal также сказано, что в ближайшее время Дональд Трамп может уволить главу своей администрации Джона Келли и министра внутренней безопасности США Кирстен Нильсен, которая считается близкой к Келли. По данным NBC News, грядущее увольнение Келли также может быть связано с его конфликтами с Меланией Трамп.
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