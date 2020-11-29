Меланія Трамп планує написати мемуари - ЗМІ

За відомостями джерел постачання, Меланія Трамп провела ряд зустрічей, на яких обговорювала цю можливість. З ким саме, не уточнюється. “Мені говорили, що її чоловік (президент США Дональд Трамп) підбадьорює її”, — наводяться слова джерела. За його словами, перша леді США “не піде так тихо, як можна було б подумати”.

У матеріалі констатується, що дружина чинного лідера може отримати великі гроші за публікацію книги. Як відзначило джерело, це “можливість для неї заробити власні гроші”.

Інтернет-портал підкреслює, що вихід мемуарів першої леді може викликати особливий інтерес, оскільки раніше її колишній старший радник Стефані Уінстон-Уолкофф також опублікувала книгу. У ній, зокрема, стверджується, що перша леді США використовувала в службових цілях свої особисті електронні поштові скриньки і месенджери з можливістю шифрування повідомлень.

У жовтні Міністерство юстиції США звинуватило Уїнстон-Уолкофф в порушенні угоди про нерозголошення конфіденційної інформації.

Як раніше повідомляли Daily Mail, в планах Меланії Трамп — подати на розлучення.