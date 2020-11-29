Мелания Трамп планирует написать мемуары - СМИ
Киев • УНН
КИЕВ. 29 ноября. УНН. Первая леди США Мелания Трамп рассматривает возможность написания и публикации мемуаров о ее пребывании в Белом доме. Об этом сообщил в субботу американский интернет-портал Page Six, который является приложением газеты New York Post, передает УНН.
По сведениям источников, Мелания Трамп провела ряд встреч, на которых обсуждала эту возможность. С кем именно, не уточняется. “Мне говорили, что ее муж (президент США Дональд Трамп) подбадривает ее”, — приводятся слова источника. По его словам, первая леди США “не уйдет так тихо, как можно было бы подумать”.
В материале констатируется, что жена действующего лидера может получить большие деньги за публикацию книги. Как отметил источник, это “возможность для нее заработать собственные деньги”.
Интернет-портал подчеркивает, что выход мемуаров первой леди может вызвать особый интерес, так как ранее ее бывший старший советник Стефани Уинстон-Уолкофф также опубликовала книгу. В ней, в частности, утверждается, что первая леди США использовала в служебных целях свои личные электронные почтовые ящики и мессенджеры с возможностью шифрования сообщений.
В октябре Министерство юстиции США обвинило Уинстон-Уолкофф в нарушении соглашения о неразглашении конфиденциальной информации.
Как ранее сообщали Daily Mail, в планах Мелании Трамп — подать на развод.