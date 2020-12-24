Мексика сьогодні розпочинає вакцинацію проти COVID-19
Київ • УНН
КИЇВ. 24 грудня. УНН. Мексика сьогодні розпочне щеплення медичних працівників проти COVID-19. Про це під час прибуття перших доз вакцин повідомив міністр закордонних справ країни Марсело Ебрард, пише Reuters, передає УНН.
“Це правда, що ми все ще стикаємося з величезною пандемією, але сьогодні початок кінця”, — сказав Ебрард.
За даними МЗС Мексики, перша партія, яку доставили з Брюселя, містила лише 3000 доз вакцини Pfizer, наступна міститиме 50 000 доз, і до 31 січня країна має отримати 1,4 млн одиниць вакцини.
Додамо, що Pfizer — перша вакцина проти COVID-19, доставлена до Мексики, яка також підписала угоди про вакцини з іншими фірмами.
Нагадаємо, за останніми даними, в Мексиці зареєстровано понад 1,35 млн випадків COVID-19, за час пандемії у країні померли понад 120 тисяч людей. За рівнем смертності від COVID-19 Мексика займає четверте місце в світі.