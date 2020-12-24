Мексика сегодня начинает вакцинацию против COVID-19
Киев • УНН
КИЕВ. 24 декабря. УНН. Мексика сегодня начнет прививки медицинских работников против COVID-19. Об этом во время прибытия первых доз вакцин сообщил министр иностранных дел страны Марсело Эбрард, пишет Reuters, передает УНН.
“Это правда, что мы все еще сталкиваемся с огромной пандемией, но сегодня начало конца”, — сказал Эбрард.
По данным МИД Мексики, первая партия, которую доставили из Брюсселя, содержала лишь 3000 доз вакцины Pfizer, следующая будет содержать 50 000 доз, и до 31 января страна должна получить 1,4 млн единиц вакцины.
Добавим, что Pfizer — первая вакцина против COVID-19, доставленных в Мексику, которая также подписала соглашения о вакцинах с другими фирмами.
Напомним, по последним данным, в Мексике зарегистрировано более 1,35 млн случаев COVID-19, за время пандемии в стране погибли более 120 тысяч человек. По уровню смертности от COVID-19 Мексика занимает четвертое место в мире.