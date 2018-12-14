Мексика не має наміру обговорювати з США будівництво стіни на спільному кордоні
Київ • УНН
КИЇВ. 15 грудня. УНН. Новий уряд Мексики не збирається обговорювати з президентом США Дональдом Трампом його плани зі зведення стіни на спільному кордоні. Про це в п’ятницю повідомив журналістам міністр закордонних справ Марсело Ебрард, передає УНН з посиланням на місцеве видання El Universal.
“Він (Трамп) говорить про стіну вже багато років, і це не було темою переговорів з ними (з США), і я не думаю, що буде”, — цитує Ебрарда на своєму сайті газета El Universal. За словами міністра, будівництво стіни — питання внутрішньої політики США.
Трамп в четвер у своєму Twitter написав, що Мехіко оплатить будівництво стіни на кордоні завдяки умовам нової торгової угоди між Канадою, Сполученими Штатами і Мексикою. У той же день президент латиноамериканської країни Андрес Мануель Лопес Обрадор повідомив, що жодного разу не говорив з колегою з США на цю тему. Представники попередньої адміністрації Мексики на чолі з екс-президентом Енріке Пеньєю Ньєто неодноразово категорично заявляли, що не платитимуть за зведення прикордонного бар’єру.
Нагадуємо, Трамп опублікував відео з Клінтон, яка схвалює будівництво стіни на кордоні США і Мексики.