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Мексика не намерена обсуждать с США строительство стены на общей границе

Киев • УНН

 • 7681 просмотра

КИЕВ. 15 декабря. УНН. Новое правительство Мексики не собирается обсуждать с президентом США Дональдом Трампом его планы по возведению стены на общей границе. Об этом в пятницу сообщил журналистам министр иностранных дел Марсело Эбрард, передает УНН с ссылкой на местное издание El Universal.

Мексика не намерена обсуждать с США строительство стены на общей границе

“Он (Трамп) говорит о стене уже много лет, и это не было темой переговоров с ними (с США), и я не думаю, что будет”, — цитирует Эбрарда на своем сайте газета El Universal. По словам министра, строительство стены — вопрос внутренней политики США.

Трамп в четверг в своем Twitter написал, что Мехико оплатит строительство стены на границе благодаря условиям нового торгового соглашения между Канадой, Соединенными Штатами и Мексикой. В тот же день президент латиноамериканской страны Андрес Мануэль Лопес Обрадор сообщил, что ни разу не говорил с коллегой из США на эту тему. Представители предыдущей администрации Мексики во главе с экс-президентом Энрике Пеньей Ньето неоднократно категорически заявляли, что не будут платить за возведение пограничного барьера.

Напоминаем, Трамп опубликовал видео с Клинтон, которая одобряет строительство стены на границе США и Мексики.

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