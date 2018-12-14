Мексика не намерена обсуждать с США строительство стены на общей границе

“Он (Трамп) говорит о стене уже много лет, и это не было темой переговоров с ними (с США), и я не думаю, что будет”, — цитирует Эбрарда на своем сайте газета El Universal. По словам министра, строительство стены — вопрос внутренней политики США.

Трамп в четверг в своем Twitter написал, что Мехико оплатит строительство стены на границе благодаря условиям нового торгового соглашения между Канадой, Соединенными Штатами и Мексикой. В тот же день президент латиноамериканской страны Андрес Мануэль Лопес Обрадор сообщил, что ни разу не говорил с коллегой из США на эту тему. Представители предыдущей администрации Мексики во главе с экс-президентом Энрике Пеньей Ньето неоднократно категорически заявляли, что не будут платить за возведение пограничного барьера.

Напоминаем, Трамп опубликовал видео с Клинтон, которая одобряет строительство стены на границе США и Мексики.