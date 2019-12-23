Медведєв доручив уряду РФ опрацювати заходи у відповідь на санкції США проти "Північного потоку-2"
Київ • УНН
КИЇВ. 23 грудня. УНН. Прем’єр-міністр РФ Дмитро Медведєв доручив уряду опрацювати заходи у відповідь на санкції США проти “Північного потоку-2”. Таке доручення він дав на зустрічі з віце-прем’єрами, пише УНН з посиланням на агентство ТАСС.
“Просив би колег з уряду в рамках раніше прийнятого указу президента про відповідні обмежувальні заходи стосовно цілої низки країн, у тому числі Сполучених Штатів Америки, подивитися на можливості будь-яких інших обмежувальних заходів щодо Сполучених Штатів і доповісти мені пропозиції, які будуть вами проаналізовані з точки зору їх ефективності”, — сказав Медведєв.
Варто додати, що Москва не залишить без відповіді введені США санкції проти “Північного потоку-2”, заходи будуть прийняті, виходячи з національних інтересів РФ. Про це заявив журналістам прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков.
У свою чергу, уряд Німеччини “твердо розраховує на те, що проект „Північний потік-2“ буде завершено”, незважаючи на американські санкції.