Медведев поручил правительству РФ проработать меры на санкции США против "Северного потока-2"

“Просил бы коллег из правительства в рамках ранее принятого указа президента об ответных ограничительных мерах в отношении целого ряда стран, в том числе Соединенных Штатов Америки, посмотреть на возможности каких-либо иных ограничительных мер в отношении Соединенных Штатов и доложить мне предложения, которые будут вами проанализированы с точки зрения их эффективности”, — сказал Медведев.

Стоит добавить, что Москва не оставит без ответа введенные США санкции против “Северного потока-2”, меры будут приняты, исходя из национальных интересов РФ. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

В свою очередь, правительство Германии “твердо рассчитывает на то, что проект „Северный поток-2“ будет завершено”, несмотря на американские санкции.