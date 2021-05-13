Медведчук заявив, що Козак перебуває в Білорусі
Київ • УНН
КИЇВ. 13 травня. УНН. Народний депутат України Віктор Медведчук, якого зокрема підозрюють у державній зраді заявив, що Тарас Козак, який є другим фігурантом у його справі наразі перебуває в Білорусі. Про це нардеп розповів в залі суду, передає кореспондент УНН.
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«Я знаю, де знаходиться народний депутат Тарас Козак. Він зараз на лікуванні в Білорусі», - сказав Медведчук.
Медведчук розповів, що контактував з Козаком після того, як їм обом повідомили про підозру у державній зраді.
Проте він відмовився розповісти, чи планує Козак повернутися в Україну.
Додамо, що Медведчук під крики та коридор з людей виїхав з Печерського райсуду Києва. Деякі люди перекривали дорогу.
Що було раніше
Печерський районний суд Києва відправив під цілодобовий домашній арешт народного депутата України Віктора Медведчука.
Доповнення
Прокуратура клопотала про обрання запобіжного заходу у виді тримання під вартою з альтернативою внесення застави - у понад 300 млн грн. Обвинувачення просило арештувати нардепа до 10 липня.
Що було раніше
Медведчук 12 травня був в Офісі Генпрокурора для участі в слідчих діях, де йому вручили підозру.
Генеральний прокурор Ірина Венедіктова заявила, що Віктору Медведчуку та Тарасу Козаку повідомлено про підозру у державній зраді та замаху на розграбування національних ресурсів на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим.
Голова Служби безпеки Іван Баканов повідомив, що Тарас Козак на сьогодні зараз знаходиться на території Російської Федерації, Віктор Медведчук перебуває в Україні.
За словами Баканова, підозру Медведчуку направили за його місцем проживання та до Верховної Ради.
Нагадаємо, Президент Володимир Зеленський ввів у дію рішення РНБО щодо санкцій проти Медведчука, його дружини та інших осіб.
Секретар РНБО Олексій Данілов повідомив, що Рада національної безпеки і оборони України прийняла рішення застосувати санкції щодо Віктора Медведчука та його дружини Оксани Марченко через фінансування тероризму.
Що ж стосується Козака, то Президент Володимир Зеленський ще 2 лютого запровадив проти нього персональні санкції.
Санкції діятимуть 5 років. Також санкції накладені на низку підприємств медіахолдингу “Новини”, куди також входять телеканали “ZIK” і “NewsOne”, 112-канал. Під санкції потрапили: “Нові комунікації” — ZIK, “НОВИНИ 24 ГОДИНИ” — “ПАРТНЕР ТВ”, “ЛІДЕР ТВ”, “ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ “112-ТВ”, “ТВ ВИБІР” — 112 канал, “НОВИЙ ФОРМАТ ТВ” — засновник Тарас Козак, “АРІАДНА ТВ” — власник Тарас Козак.