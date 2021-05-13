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Медведчук заявил, что Козак находится в Беларуси

Киев • УНН

 • 75243 просмотра

КИЕВ. 13 мая. УНН. Народный депутат Украины Виктор Медведчук, которого в частности подозревают в государственной измене заявил, что Тарас Козак, который является вторым фигурантом по его делу, сейчас находится в Беларуси. Об этом нардеп рассказал в зале суда, передает корреспондент УНН.

Медведчук заявил, что Козак находится в Беларуси

Цитата

“Я знаю, где находится народный депутат Тарас Козак. Он сейчас на лечении в Беларуси ”, - сказал Медведчук.

Медведчук рассказал, что контактировал с Козаком после того, как им обоим сообщили о подозрении в государственной измене.

Однако он отказался рассказать, планирует ли Козак вернуться в Украину.

Добавим, что Медведчук под крики и через коридор из людей выехал из Печерского райсуда Киева. Некоторые люди перекрывали дорогу.

Что было раньше

Печерский районный суд Киева отправил под круглосуточный домашний арест народного депутата Украины Виктора Медведчука.

Дополнение

Прокуратура ходатайствовала об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога — более чем 300 млн грн. Обвинение просило арестовать нардепа до 10 июля.

Что было раньше

Медведчук 12 мая был в Офисе Генпрокурора для участия в следственных действиях, где ему вручили подозрение.

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова заявила, что Виктору Медведчуку и Тарасу Козаку сообщено о подозрении в государственной измене и покушении на разграбление национальных ресурсов на временно оккупированной территории Автономной Республики Крым.

Председатель Службы безопасности Иван Баканов сообщил, что Тарас Козак сегодня сейчас находится на территории Российской Федерации, Виктор Медведчук находится в Украине.

По словам Баканова, подозрение Медведчуку направили по его месту жительства и в Верховную Раду.

Напомним, Президент Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО по санкциям против Медведчука, его жены и других лиц.

Секретарь СНБО Алексей Данилов сообщил, что Совет национальной безопасности и обороны Украины принял решение применить санкции в отношении Виктора Медведчука и его жены Оксаны Марченко из-за финансирования терроризма.

Что же касается Козака, то Президент Владимир Зеленский еще 2 февраля ввел против него персональные санкции.

Санкции будут действовать 5 лет. Также санкции наложены на ряд предприятий медиахолдинга “Новости”, куда также входят телеканалы “ZIK” и “NewsOne”, 112-канал. Под санкции попали: “Новые коммуникации” — ZIK, “НОВОСТИ 24 ЧАСА” — “ПАРТНЕР ТВ”, “ЛИДЕР ТВ”, “ТЕЛЕРАДИОКОМПАНИЯ ”112-ТВ“, ”ТВ ВЫБОР“ - 112 канал, ”НОВЫЙ ФОРМАТ ТВ“ - основатель Тарас Козак, “Ариадна ТВ” — владелец Тарас Козак.

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