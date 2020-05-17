Медрадник китайського уряду визнав, що влада спочатку занижувала статистику по COVID-19

“20 січня саме Чжун підтвердив, що коронавірус може передаватися між людьми, після того, як органи охорони здоров’я Уханю тижнями стверджували, що немає чітких доказів передачі від людини до людин”, — пише видання.

Зазначається, що він очолив команду експертів, яку направили для розслідування початкових спалахів, Чжун відвідав Ухань 18 січня. Він сказав, що після приїзду йому надійшло багато дзвінків лікарів та колишніх студентів, попереджаючи його, що ситуація набагато гірша, ніж офіційнізвіти.

“Місцева влада не любила говорити правду на той час. На самому початку вони мовчали, і тоді я сказав, мабуть, у нас (більша) кількість людей заражені”, — сказав Чжун.

Він заявив, що у нього стали виникати підозри, коли кількість офіційно зареєстрованих випадків в Ухані залишалася 41 протягом більше 10 днів — незважаючи на інфекції, що виникають за кордоном.

“Я не вірив цьому результату, тому я продовжував просити”, — сказав він.

Через два дні в Пекіні, 20 січня, йому повідомили, що загальна кількість випадків у Ухані нараховувала 198 осіб, троє людей загинули та 13 медичних працівників були заражені.

У той же день на зустрічі з представниками центральної влади, включаючи Прем’єр-міністра Китаю Лі Кецяна, він запропонував заблокувати Ухань, щоб стримувати поширення вірусу.

Цей крок був безпрецедентним. 23 січня центральний уряд виріших закрити Ухань, скасувавши всі рейси, поїзди та автобуси в місті та за його межами, а також заблокувавши основні в’їзди на шосе.

Нагадаємо, станом на 6:00 неділі загальна кількість померлих від наслідків інфекції, викликаної новим коронавірусом SARS-CoV-2, у світі складає 311 781 особа. У свою чергу, одужали 1 693 197 людей. Всього у світі 4 634 068 інфікованих.