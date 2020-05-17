Медрадник китайского правительства признал, что власть сначала занижала статистику по COVID-19

"20 января именно Чжун подтвердил, что коронавирус может передаваться между людьми, после того, как органы здравоохранения Ухань неделями утверждали, что нет четких доказательств передачи от человека к человеку", - пишет издание.

Отмечается, что он возглавил команду экспертов, которую направили для расследования начальных вспышек, Чжун посетил Ухань 18 января. Он сказал, что после приезда ему поступило много звонков врачей и бывших студентов, предупреждая его, что ситуация гораздо хуже, чем официальные отчеты.

"Местная власть не любила говорить правду на то время. В самом начале они молчали, и тогда я сказал, видимо, у нас (большое) количество людей заражены", - сказал Чжун.

Он заявил, что у него стали возникать подозрения, когда количество официально зарегистрированных случаев в Ухане оставалась 41 в течение более 10 дней - несмотря на инфекции, возникающие за рубежом.

"Я не верил этому результату, поэтому я продолжал просить", - сказал он.

Через два дня в Пекине, 20 января, ему сообщили, что общее количество случаев в Ухане насчитывало 198 человек, три человека погибли и 13 медицинских работников были заражены.

В тот же день на встрече с представителями центральной власти, включая премьер-министра Китая Ли Кэцян, он предложил заблокировать Ухань, чтобы сдерживать распространение вируса.

Этот шаг был беспрецедентным. 23 января центральное правительство решило закрыть Ухань, отменив все рейсы, поезда и автобусы в городе и за его пределами, а также заблокировав основные въезды на шоссе.

Напомним, по состоянию на 6:00 воскресенья общее количество умерших от последствий инфекции, вызванной новым коронавирусом SARS-CoV-2, в мире составляет 311 781 человек. В свою очередь, выздоровели 1693197 человек. Всего в мире 4634068 инфицированных.